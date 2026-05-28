Montenero rogo in un’azienda agricola | fiamme dal contatore elettrico
Un incendio si è sviluppato in un'azienda agricola di Montenero, provocato da un guasto al contatore elettrico. Le fiamme si sono propagate dall'impianto elettrico, ma sono state contenute prima di raggiungere il bestiame presente nell'area. L’incendio ha causato danni all’impianto elettrico, che è stato gravemente compromesso, mentre le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.
? Punti chiave Come hanno evitato le fiamme di raggiungere il bestiame?. Quali danni ha subito l'impianto elettrico dopo il guasto al contatore?. Perché la manutenzione degli impianti rurali è diventata un'emergenza locale?. Quando riprenderanno le normali attività di allevamento nell'azienda colpita?.? In Breve Intervento squadra di Termoli sotto il Comando di Campobasso alle 7:50.. Manifestazioni di interesse aperte a Castel del Giudice per Fondazione e Forno.. Di Giacomo conferma primato sicurezza per la provincia di Campobasso.. Sequestrati 28mila euro a un imprenditore per occultamento documenti contabili.. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 7:50 di questa mattina a Montenero di Bisaccia per un incendio scoppiato presso un’azienda agricola dedita all’allevamento di bestiame. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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