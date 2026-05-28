Montenero rogo in un’azienda agricola | fiamme dal contatore elettrico

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato in un'azienda agricola di Montenero, provocato da un guasto al contatore elettrico. Le fiamme si sono propagate dall'impianto elettrico, ma sono state contenute prima di raggiungere il bestiame presente nell'area. L’incendio ha causato danni all’impianto elettrico, che è stato gravemente compromesso, mentre le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.