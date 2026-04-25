Fiamme all' azienda agricola donna colta da malore I danni sono ingenti

Un incendio è scoppiato oggi 25 aprile alle 14 in via Marconi a Villa del Conte, interessando un'azienda agricola a gestione familiare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno causato ingenti danni alla proprietà. Durante le operazioni, una donna presente nell’azienda è stata colta da malore e assistita dai soccorritori. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’incendio o su eventuali altre persone coinvolte.

Un pauroso incendio è divampato oggi 25 aprile alle 14 in via Marconi a Villa del Conte. Coinvolta un'azienda agricola a gestione familiare. Secondo i primi riscontri le fiamme hanno coinvolto una barchessa adiacente l'abitazione dove vivono due famiglie. Nessuno dei presenti è rimasto coinvolto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Colta da malore provoca incidente tra due auto: donna in codice rosso al RuggiPaura, questa mattina, in via Verdi a Pontecagnano, dove due auto (Fiat Seicento grigia e Ford Fusion) si sono scontrate per cause in corso di... Colta da malore all'interno dell'Autogrill sul raccordo Salerno-Avellino: morta una donnaTragedia, questa mattina, all'interno dell'autogrill di Baronissi, in direzione Salerno, lungo il raccordo autostradale Salerno - Avellino, dove una... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Amatrice, incendio in una azienda agricola: proprietario denunciato dai carabinieri; Incendio in un’azienda agricola ad Amatrice: denunciato un 45enne; Incendio divampa nella stalla: morti vacche, galline e conigli; Fiamme in un deposito: crolla il tetto di un magazzino agricolo. Trattori in fiamme nell’azienda agricolaPavullo, rogo divampato da Milani, a Olina: vigili del fuoco sul posto. Su uno dei mezzi incendiati, un minuto prima era seduto il titolare Il rogo è divampato all’improvviso e le fiamme hanno avvolto ... ilrestodelcarlino.it Azienda agricola in fiamme: Perso tutto in una notteL’incendio si è sprigionato intorno alle 23. Partendo dalla cucina ha interessato anche gli altri locali. L’amarezza del titolare: Non c’è più nulla di utilizzabile. Distrutta dalle fiamme una ... ilrestodelcarlino.it Noto, Barca in fiamme in mare tra Spinazza e Bove Marino #incendiobarca - facebook.com facebook