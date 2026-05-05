A Taranto, un incidente si è verificato lungo viale Unità d’Italia coinvolgendo un’ambulanza e un’auto, causando il blocco temporaneo della strada. Secondo le prime informazioni, l’ambulanza avrebbe colpito l’auto durante un tentativo di sorpasso. Non sono stati attivati i segnali acustici del mezzo di soccorso al momento dell’incidente, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione sui feriti al momento è stata diffusa.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'ambulanza a colpire l'auto durante il sorpasso?. Perché i segnali acustici del mezzo di soccorso non erano attivi?. Chi dovrà stabilire le responsabilità tra l'ambulanza e la Renault?. Quali sono le ripercussioni sulla viabilità di viale Unità d'Italia?.? In Breve Scontro avvenuto martedì 5 maggio intorno alle ore 10:30.. Danni alla fiancata sinistra della Renault Captur documentati da Francesco Manfuso.. Viale Unità d'Italia ridotto a una sola corsia percorribile.. Polizia Locale e Polizia di Stato effettuano rilievi sul luogo.. Viale Unità d’Italia a Taranto è rimasto paralizzato questo martedì 5 maggio dopo che un’ambulanza privata e una Renault Captur si sono scontrate durante la mattinata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, ambulanza e auto si scontrano: viale Unità d’Italia bloccato

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