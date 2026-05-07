Sparanise | tre auto si sono scontrate diversi feriti e traffico bloccato

Tre auto si sono scontrate a Sparanise, causando diversi feriti e interrompendo il traffico sulla strada principale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di un’improvvisa manovra di uno dei veicoli coinvolti. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Castelvolturno, ma al momento non sono state rilasciate informazioni dettagliate sulle loro condizioni di salute. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti i contatti tra le tre vetture coinvolte?. Qual è lo stato di salute dei feriti trasferiti a Castelvolturno?. Perché la viabilità nella zona di Francolise è rimasta paralizzata?. Cosa hanno rilevato i Carabinieri sulla dinamica dello scontro?.? In Breve Scontro avvenuto alle ore 10:02 del 7 maggio 2026. Feriti trasferiti presso la clinica Pineta Grande di Castelvolturno. Carabinieri impegnati nella gestione della viabilità verso Francolise. Rilievi tecnici in corso per ricostruire la dinamica tra i tre veicoli. Tre auto si sono scontrate questa mattina, 7 maggio 2026, lungo la strada provinciale nel territorio di Sparanise, causando diversi feriti e un pesante blocco del traffico nella zona di Francolise.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sparanise: tre auto si sono scontrate, diversi feriti e traffico bloccato Notizie correlate Caos in galleria: 4 auto scontrate, due feriti e traffico bloccatoAll'alba di oggi, un incidente stradale ha paralizzato la viabilità sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, trasformando una galleria in un... Schianto in tangenziale, diversi feriti: traffico bloccatoQuattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto domenica mattina lungo la carreggiata sud della A52, la tangenziale nord di... Altri aggiornamenti Si parla di: Violento schianto tra due auto sulla Statale: FERITO IN CODICE ROSSO; Schianto all'alba sull'Appia, tre feriti in ospedale: uno è grave.