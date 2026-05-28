Montecastrilli l’evento ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’ | Una giornata all’aria aperta tra sport natura e convivialità
A Montecastrilli si svolge l’evento ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’, dedicato a promuovere il turismo lento e l’uso di biciclette tradizionali ed elettriche. La giornata prevede attività sportive all’aperto, incontri con il territorio e momenti di convivialità, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e l’ambiente naturale. L’iniziativa si rivolge a cittadini e visitatori interessati a scoprire il paesaggio e le tradizioni del comune attraverso un’esperienza di mobilità sostenibile.
Una nuova iniziativa dedicata al turismo lento, alla natura e alla valorizzazione delle eccellenze locali del Comune di Montecastrilli. La locale Pro Loco ha organizzato ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’, l’escursione cicloturistica in programma sabato 30 maggio. I partecipanti potranno ammirare il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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