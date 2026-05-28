Montecastrilli l’evento ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’ | Una giornata all’aria aperta tra sport natura e convivialità

Da ternitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Montecastrilli si svolge l’evento ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’, dedicato a promuovere il turismo lento e l’uso di biciclette tradizionali ed elettriche. La giornata prevede attività sportive all’aperto, incontri con il territorio e momenti di convivialità, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e l’ambiente naturale. L’iniziativa si rivolge a cittadini e visitatori interessati a scoprire il paesaggio e le tradizioni del comune attraverso un’esperienza di mobilità sostenibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una nuova iniziativa dedicata al turismo lento, alla natura e alla valorizzazione delle eccellenze locali del Comune di Montecastrilli. La locale Pro Loco ha organizzato ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’, l’escursione cicloturistica in programma sabato 30 maggio. I partecipanti potranno ammirare il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una giornata in e-bike tra natura e città: 70 km di emozione dai colli a PadovaSabato 2 maggio si terrà una giornata dedicata alla scoperta del territorio con una pedalata in e-bike di circa 70 km.

Tra vigneti, degustazioni e natura: arriva la stagione delle esperienze all’aria apertaCon l’arrivo della bella stagione, si moltiplicano le occasioni di vivere esperienze all’aria aperta tra vigneti, degustazioni e spazi naturali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web