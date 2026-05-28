Montecastrilli l’evento ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’ | Una giornata all’aria aperta tra sport natura e convivialità

Notizia in breve

A Montecastrilli si svolge l’evento ‘Farnetta in MTB ed E-Bike’, dedicato a promuovere il turismo lento e l’uso di biciclette tradizionali ed elettriche. La giornata prevede attività sportive all’aperto, incontri con il territorio e momenti di convivialità, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e l’ambiente naturale. L’iniziativa si rivolge a cittadini e visitatori interessati a scoprire il paesaggio e le tradizioni del comune attraverso un’esperienza di mobilità sostenibile.