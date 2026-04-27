Con l’arrivo della bella stagione, si moltiplicano le occasioni di vivere esperienze all’aria aperta tra vigneti, degustazioni e spazi naturali. Le attività all’aperto si concentrano su momenti di convivialità, incontri con i produttori e la scoperta dei paesaggi rurali, offrendo un'alternativa alle tradizionali visite in ambienti chiusi. La stagione invita a trascorrere giornate in contatto diretto con la natura e le sue atmosfere autentiche.

La bella stagione invita a rallentare e riscoprire il piacere delle esperienze autentiche, dove natura, racconto e convivialità si intrecciano. Tra colline, vigneti e sapori locali prende forma un calendario pensato per vivere il territorio in modo immersivo, lasciandosi guidare dai sensi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tra vigneti, degustazioni e natura: arriva la stagione delle esperienze all’aria aperta; Campania, Tenuta Cavalier Pepe: Cantine Aperte – una giornata tra vino, territorio e tradizione in Irpinia; Terza edizione per Radizi, l'evento che racconta paesaggi, vigne e comunità del Nord Sardegna; Mtv: con Umbria Wine Trekking una primavera fitta di appuntamenti.

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