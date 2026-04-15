Una giornata in e-bike tra natura e città | 70 km di emozione dai colli a Padova

Sabato 2 maggio si terrà una giornata dedicata alla scoperta del territorio con una pedalata in e-bike di circa 70 km. Il percorso attraverserà i Colli Euganei e arriverà nel centro di Padova, per poi tornare a Baone nel pomeriggio. L’evento promuove il movimento lento e permette di apprezzare paesaggi naturali e ambienti urbani lungo il tragitto. La iniziativa invita i partecipanti a vivere un’esperienza di scoperta attraverso la bicicletta elettrica.

Sabato 2 maggio è in programma una giornata all’insegna del movimento lento, della scoperta e della bellezza del territorio: una pedalata in e-bike che dai Colli Euganei porterà fino al cuore di Padova, per poi rientrare nuovamente verso Baone nel pomeriggio. L’iniziativa nasce con l’idea di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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