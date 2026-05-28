Monteacuto delle Alpi si terrà Paesaggi di castagne Territori saperi e qualità certificate

Il 30 e 31 maggio a Monteacuto delle Alpi si svolge “Paesaggi di castagne. Territori, saperi e qualità certificate”. La manifestazione si concentra sulla filiera castanicola, il paesaggio montano e le opportunità di sviluppo dei territori. L’evento è promosso dal Comune di Lizzano in.

Il 30 e 31 maggio, a, una due giorni dedicata alla filiera castanicola, alla valorizzazione del paesaggio e alle prospettive di sviluppo dei territori montani, promossa dal Comune di Lizzano in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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