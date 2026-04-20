Nell' incanto della nostra terra | il Coro delle Alpi Giulie festeggia i trent' anni

Il 26 aprile 2026 il Coro delle Alpi Giulie ha tenuto un concerto per celebrare i trent’anni di attività, fondato nel 1996. L’evento ha dato il via alle celebrazioni ufficiali del trentennale, con la partecipazione di numerosi coristi e pubblico. La formazione musicale si dedica da tre decenni alla promozione del canto corale, portando avanti un’attività costante e riconosciuta nella regione.

Il concerto del 26 aprile 2026 apre le celebrazioni per il trentennale del Coro Alpi Giulie, fondato nel 1996 e attivo da trent’anni nella promozione del canto corale. Questo primo appuntamento, dedicato al canto popolare, rappresenta l’avvio di un percorso celebrativo che il coro ha voluto.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Il miart compie trent’anni, e festeggia in una nuova sede Cristiano Godano, rock intransigente nell’era della post-verità: trent’anni de «Il Vile»Incontri Intervista al leader dei Marlene Kuntz: l’onestà intellettuale nel fare musica e la resistenza agli algoritmi dei «capitalisti della... Tutti gli aggiornamenti Cordata di alpinisti bloccata sulle Alpi Giulie: salvati nella notte dal soccorso alpino FOTOTARVISIO - Una cordata di alpinisti (originari di Udine, lei 23 anni, lui 37) è rimasta bloccata durante una discesa in corda doppia sulla Cima Piccola della Scala, nelle Alpi Giulie. Una squadra ... ilgazzettino.it Cordata di alpinisti bloccata sulle Alpi Giulie: salvati nella notte dal soccorso alpino FOTOI soccorritori sono riusciti a raggiungere gli alpinisti superando 1000 metri di dislivello in meno di due ore dall'inizio del sentiero, il tutto risalendo un itinerario faticoso con sulle spalle ... ilgazzettino.it