Nell' incanto della nostra terra | il Coro delle Alpi Giulie festeggia i trent' anni

Da triesteprima.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 aprile 2026 il Coro delle Alpi Giulie ha tenuto un concerto per celebrare i trent’anni di attività, fondato nel 1996. L’evento ha dato il via alle celebrazioni ufficiali del trentennale, con la partecipazione di numerosi coristi e pubblico. La formazione musicale si dedica da tre decenni alla promozione del canto corale, portando avanti un’attività costante e riconosciuta nella regione.

Il concerto del 26 aprile 2026 apre le celebrazioni per il trentennale del Coro Alpi Giulie, fondato nel 1996 e attivo da trent’anni nella promozione del canto corale. Questo primo appuntamento, dedicato al canto popolare, rappresenta l’avvio di un percorso celebrativo che il coro ha voluto.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Il miart compie trent’anni, e festeggia in una nuova sede

Cristiano Godano, rock intransigente nell’era della post-verità: trent’anni de «Il Vile»Incontri Intervista al leader dei Marlene Kuntz: l’onestà intellettuale nel fare musica e la resistenza agli algoritmi dei «capitalisti della...

Tutti gli aggiornamenti

Cordata di alpinisti bloccata sulle Alpi Giulie: salvati nella notte dal soccorso alpino FOTOTARVISIO - Una cordata di alpinisti (originari di Udine, lei 23 anni, lui 37) è rimasta bloccata durante una discesa in corda doppia sulla Cima Piccola della Scala, nelle Alpi Giulie. Una squadra ... ilgazzettino.it

Cordata di alpinisti bloccata sulle Alpi Giulie: salvati nella notte dal soccorso alpino FOTOI soccorritori sono riusciti a raggiungere gli alpinisti superando 1000 metri di dislivello in meno di due ore dall'inizio del sentiero, il tutto risalendo un itinerario faticoso con sulle spalle ... ilgazzettino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.