MONSTAH | Marti Stone & El Santonada accelerano tra drum and bass e visioni urban

Da atomheartmagazine.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marti Stone e El Santonada hanno pubblicato il nuovo singolo MONSTAH, dopo il debutto con Sugar Craving. La traccia combina drum and bass e sonorità urban, evidenziando un ritmo più veloce e un tono più aggressivo rispetto al passato. La produzione mette in risalto elementi sonori intensi e un’atmosfera energica, evidenziando la volontà di spingere oltre i limiti del loro stile musicale.

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Dopo aver aperto il loro percorso con Sugar Craving, Marti Stone & El Santonada tornano con MONSTAH, un nuovo singolo che spinge ancora più in alto l’intensità del progetto e ne mostra il lato più istintivo e performativo.. Se nel precedente capitolo il duo lavorava sulle sfumature emotive del desiderio e della dipendenza affettiva, qui il focus cambia completamente. MONSTAH è energia pura, presenza scenica, impatto immediato. Una traccia costruita per il movimento e per il live, dove la drum and bass diventa terreno perfetto per un’attitudine urban cruda e magnetica. Fin dai primi secondi il brano corre veloce tra beat serrati e bassline abrasive, creando una tensione continua che accompagna tutta la traccia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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