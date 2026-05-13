Fabrizio Bosso & Bebo Ferra in concerto per la rassegna Nelle acque di Napoli Suoni e visioni

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Nelle acque di Napoli. Suoni e visioni, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, inclusa nel macro progetto “Il Maggio dei Monumenti 2026” e organizzata dalla Fondazione Il Canto di Virgilio.Da non perdere, sabato 16 maggio alle ore 20.30, il concerto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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