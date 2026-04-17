La scuola incontra la storia | visita didattica all’Archivio diocesano di Monreale per i ragazzi della Veneziano-Novelli

Gli studenti della scuola Veneziano-Novelli hanno partecipato a una visita didattica presso l’Archivio diocesano di Monreale. L’obiettivo dell’uscita è stato quello di approfondire la conoscenza del territorio, analizzando gli aspetti storici e culturali conservati nei documenti dell’archivio. Durante l’attività, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di esplorare materiali originali e capire meglio il ruolo delle fonti archivistiche nella ricostruzione del passato locale.

Monreale – Conoscere il volto del territorio, comprenderne gli aspetti identitari e valoriali e farne strumenti di crescita culturale e civile. Con queste intenzioni e idealità, stamattina, un gruppo di alunni della Veneziano-Novelli è stato protagonista attivo di una visita didattica all’Archivio storico diocesano e al Museo diocesano. L’iniziativa, inserita nel quadro delle attività formative per la valorizzazione del Quattrocentesimo centenario della Festa del SS. Crocifisso, ha visto coinvolte, in particolare, due classi delle medie, coordinate dagli insegnanti Vincenzo Caldarella, Margherita Giambruno, Romina Lo Piccolo ed Elke Termini.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - La scuola incontra la storia: visita didattica all’Archivio diocesano di Monreale per i ragazzi della Veneziano-Novelli Notizie correlate La microstoria nella prassi didattica della Veneziano- NovelliMonreale – Nell’ambito del progetto didattico “Fare storia con gli oggetti”, realizzato in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Nuova, l... Performance musicale sui diritti umani: applausi per gli studenti della Veneziano-Novelli di MonrealeNel quadro del progetto Ricerca-Azione per la promozione del benessere a scuola “Le vie della bellezza”, condotto dall’Osservatorio scolastico... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Monreale, studenti della Veneziano-Novelli alla scoperta della storia all’archivio storico e al museo diocesano; Disturbi alimentari e sedentarietà: incontro al Basile-D’Aleo per sensibilizzare gli studenti. Buoni risultati per la Veneziano-Novelli al campionato regionale di scacchiLa primaria ha chiuso al sesto posto, la scuola media al quinto MARSALA, 15 aprile – Anche la scuola Veneziano Novelli ha partecipato alla fase regionale ... monrealenews.it