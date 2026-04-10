Il teatro e la musica diventano di tutti | a Monreale partono i laboratori per ragazzi con disabilità al Cineteatro Imperia

Giovedì 9 aprile è iniziato il progetto “La musica è di tutti” al Cineteatro Imperia di Monreale, dedicato a ragazzi con disabilità. Si tratta di laboratori di teatro e musica aperti a giovani provenienti da diverse realtà locali. L'iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti attraverso attività artistiche, offrendo loro uno spazio di espressione e socializzazione. L'evento è stato presentato con una cerimonia di apertura alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni coinvolte.

Ha preso ufficialmente il via giovedì 9 aprile il progetto “La musica è di tutti”. Nella cornice del Cineteatro Imperia si sono tenuti i primi incontri dei laboratori dedicati all’inclusione sociale e culturale dei ragazzi con disabilità, segnando l’avvio di un percorso umano e artistico senza precedenti per il territorio. La giornata è stata dedicata alla reciproca conoscenza: i ragazzi delle Associazioni Convivi l’Autismo e Nati Due Volte e gli operatori della Casa della Musica, promotrice dell’iniziativa, hanno rotto il ghiaccio in un’atmosfera carica di emozione. Tutti i partecipanti si sono detti fiduciosi ed entusiasti di vivere questo importante spazio culturale, messo a disposizione dall’amministrazione comunale con il supporto tecnico della GTM Eventi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il teatro e la musica diventano di tutti: a Monreale partono i laboratori per ragazzi con disabilità al Cineteatro Imperia “Ciak, si include!”: al Cine-Teatro Imperia di Monreale la rassegna cinematografica autism friendlyA due giorni dalla prima proiezione, cresce l’attesa per “Ciak, si include!”, la rassegna cinematografica Autism Friendly promossa dalla Comunità... Rubano il pulmino dei ragazzi con disabilità. Serviva per raggiungere laboratori e momenti di svago. Un’associazione ne compra uno nuovoA Palermo un furto aveva messo in difficoltà le attività quotidiane di Lab360, realtà che lavora con ragazzi con disabilità. Argomenti più discussi: 450 mila euro da mutui scaduti per sicurezza, viabilità e spazi pubblici; Strage di Monreale, la Regione ufficializza la costituzione di parte civile; Il comune parte civile nel processo sulla strage: Daremo voce al dolore della comunità; Lavori agli spogliatoi del Conca d’Oro, ne arrivano due supplementari prefabbricati. Venerdì 10 aprile alle 21.00 al Cineteatro Colosseum di Palermo va in scena la divertente commedia "Le sorelle Ricotta". - facebook.com facebook