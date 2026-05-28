Monreale Città che legge | arrivano oltre 22mila euro dalla Regione per i libri e la cultura
La Regione ha assegnato oltre 22.000 euro al Comune di Monreale per finanziare libri e iniziative culturali. La somma è stata destinata a progetti legati alla promozione della lettura e alla cultura locale. L’amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale hanno commentato positivamente il risultato, sottolineando il contributo di scuola, territorio e regione nel raggiungimento di questo obiettivo.
MONREALE – L’Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale esprimono grande soddisfazione per il traguardo raggiunto grazie al lavoro sinergico del territorio, della scuola e al sostegno del governo regionale. Il Comune di Monreale ha ottenuto un importante stanziamento economico di 22.358,29 euro nell’ambito del riparto regionale destinato ai comuni siciliani che hanno conseguito la prestigiosa qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026. Il decreto assessoriale della Regione Siciliana ha infatti concretizzato il riparto del fondo speciale da 1,2 milioni di euro per valorizzare le realtà locali impegnate nella promozione della Regione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Città di Monreale - Villabate | Giovanissimi Regionali U14 | Giornata 21
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