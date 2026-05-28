Monreale Città che legge | arrivano oltre 22mila euro dalla Regione per i libri e la cultura

Notizia in breve

La Regione ha assegnato oltre 22.000 euro al Comune di Monreale per finanziare libri e iniziative culturali. La somma è stata destinata a progetti legati alla promozione della lettura e alla cultura locale. L’amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio Comunale hanno commentato positivamente il risultato, sottolineando il contributo di scuola, territorio e regione nel raggiungimento di questo obiettivo.