I 400 anni del Santissimo Crocifisso di Monreale | dalla Regione arrivano 25mila euro per i festeggiamenti

Per celebrare i 400 anni del Santissimo Crocifisso di Monreale, la Regione ha stanziato un finanziamento di 25mila euro destinato ai festeggiamenti. La cerimonia commemorativa prevede diverse iniziative religiose e culturali che coinvolgono la comunità locale e i visitatori. La data ufficiale dell’anniversario non è stata ancora comunicata, ma l’evento si svolgerà nel corso dell’anno.

Per i festeggiamenti del 400° anniversario del Santissimo Crocifisso di Monreale arriva un contributo regionale da 25mila euro. La Regione Siciliana — tramite l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana — ha assegnato al Comune la somma nell’ambito dell’avviso regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario siciliano. Il Comune aveva presentato domanda a marzo, chiedendo un finanziamento pari al 75% del costo complessivo della manifestazione, fissato in 60mila euro. La Regione ha accordato 25mila euro, mentre i restanti 15mila — corrispondenti alla quota di cofinanziamento obbligatoria del 25% — restano a carico delle casse comunali.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - I 400 anni del Santissimo Crocifisso di Monreale: dalla Regione arrivano 25mila euro per i festeggiamenti Notizie correlate Leggi anche: Festeggiamenti Santissimo Crocifisso 2026: il Comune di Monreale spende 2.440 euro per pubblicità su PalermoToday Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concertoDopo un anno di sospensione, Monreale rilancia uno dei suoi eventi più identitari tra memoria, fede e grande partecipazione popolare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 400 anni di devozione: presentato il programma della Festa del Santissimo Crocifisso; Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Rocco Hunt e Nina Zilli in concerto; 400° anniversario SS. Crocifisso, ecco tutti gli eventi e le iniziative in programma; Monreale: un maggio straordinario per i 400 anni del Santissimo Crocifisso. Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: la festa nel segno della rinascitaFede, tradizione e identità si intrecciano in un anniversario di straordinaria importanza per uno degli eventi religiosi e popolari più significativi della Sicilia ... balarm.it Monreale (PA) celebra i 400 anni della festa del Santissimo Crocifisso, Intravaia: Momento unico per la cittàMonreale si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della sua storia: il quattrocentesimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, l'appuntamento più atteso dell'anno. ilsicilia.it FESTA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO Bisacquino (PA) La Festa del Santissimo Crocifisso di Bisacquino si svolge ogni anno il 3 maggio ed è una tradizione molto antica e sentita. Nel pomeriggio arrivano in piazza circa 30 statue provenienti dalle varie chie - facebook.com facebook