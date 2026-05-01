Il comune di Argenta riceve un finanziamento di 60 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, destinato a sostenere le attività della Rete Ecomusei. La cifra permette alla città di assumere il ruolo di capofila all’interno della rete dedicata alla promozione culturale e alla valorizzazione del patrimonio locale. La Regione ha annunciato l’investimento come parte di un progetto più ampio volto a rafforzare i legami tra comunità, memoria e sviluppo territoriale.

Un contributo da 60 mila euro che posiziona il comune di Argenta alla guida della Rete Ecomusei. Per l’Emilia - Romagna investire nella cultura significa valorizzare i territori e rafforzare il legame tra comunità, memoria e sviluppo locale. Una leva strategica che permette alla Regione di costruire un sistema culturale diffuso, capace di mettere in rete diverse esperienze e trasformarle in opportunità di crescita. Ed è qui che il comune di Argenta si inserisce confermandosi punto di riferimento per la cultura regionale. Argenta sarà infatti il comune capofila della rete REmusER -la Rete degli Ecomusei dell’Emilia-Romagna-, grazie a un finanziamento regionale di 60 mila euro destinato al biennio 2026-2027.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città diventa capofila della cultura. Dalla Regione arrivano 60mila euro

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