Monopoli-Fasano | dalla Regione 307 mila euro per i bus da e verso l' Ospedale del Sud-Est Barese

Da brindisireport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione ha approvato un finanziamento di 307 mila euro per il servizio di trasporto pubblico tra Monopoli e Fasano, in vista dell’apertura del nuovo “Ospedale del Sud-Est Barese”. La somma sarà destinata al potenziamento delle corse dei bus che collegano le due città e l’ospedale, previsto nelle prossime settimane. La decisione è stata presa dall’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione.

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In vista dell'imminente apertura del nuovo “Ospedale del Sud-Est Barese Monopoli–Fasano”, la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, il trasferimento di complessivi 307.245 euro (215.600 in favore della Città. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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