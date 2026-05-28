Monopoli-Fasano | dalla Regione 307 mila euro per i bus da e verso l' Ospedale del Sud-Est Barese
La Regione ha approvato un finanziamento di 307 mila euro per il servizio di trasporto pubblico tra Monopoli e Fasano, in vista dell’apertura del nuovo “Ospedale del Sud-Est Barese”. La somma sarà destinata al potenziamento delle corse dei bus che collegano le due città e l’ospedale, previsto nelle prossime settimane. La decisione è stata presa dall’assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione.
In vista dell'imminente apertura del nuovo “Ospedale del Sud-Est Barese Monopoli–Fasano”, la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, il trasferimento di complessivi 307.245 euro (215.600 in favore della Città. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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