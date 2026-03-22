Il Giro dell’Appennino 2026 di ciclismo femminile, corsa facente parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni, con partenza da Novi Ligure ed arrivo a Genova dopo 111 km, premia Silvia Persico (UAE Team ADQ), vittoriosa in una volata ristretta, con l’azzurra che regola il gruppetto delle migliori che si era staccato dal resto del plotone sull’ultima asperità di giornata. L’italiana batte allo sprint la temibile neerlandese Lucinda Brand (Lidl-Trek), alla piazza d’onore, e la canadese Sarah Van Dam (Visma Lease a Bike), sul gradino più basso del podio: Silvia Persico si è adoperata in prima persona nel finale per ricucire lo strappo e riprendere la neozelandese Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo femminile, Silvia Persico vince il Giro dell’Appennino. Settima Monica Trinca Colonel

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