Ciclismo | alla Vuelta Monica Trinca Colonel punta il podio

Nella sesta tappa della Vuelta femminile, la cronaca si concentra sulla performance di Monica Trinca Colonel, che ha partecipato alla gara tra Gijòn e Las Praeres. La corsa si è svolta nel pomeriggio odierno sotto una pioggia intensa, coinvolgendo numerose atlete in un percorso impegnativo. La ciclista ha mostrato determinazione e ha concluso la tappa con risultati che la avvicinano all’obiettivo di salire sul podio.

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Grande prova di Monica Trinca Colonel nella sesta tappa della Vuelta femenina, la Gijòn-Las Praeres, andata in scena nel pomeriggio di oggi, sotto una pioggia battente.Dopo la paura di ieri, con la caduta che l'aveva coinvolta, la ciclista valtellinese della Liv AlUla Jayco è stata tra le.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Ciclismo: alla Vuelta femminile Monica Trinca Colonel coinvolta in una cadutaEpilogo davvero molto sfortunato per Monica Trinca Colonel, nella quinta tappa della Vuelta femenina, il Giro ciclistico di Spagna a tappe. Ciclismo femminile, Silvia Persico vince il Giro dell’Appennino. Settima Monica Trinca ColonelIl Giro dell’Appennino 2026 di ciclismo femminile, corsa facente parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni, con partenza da Novi Ligure ed... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ciclismo: alla Vuelta femminile Monica Trinca Colonel coinvolta in una caduta; VUELTA FEMENINA. RUEGG DOMINA LO SPRINT DI SALVATERRA, 8^ TRINCA COLONEL; Vuelta España Femenina 2026: sarà duello Ferrand-Prévot-Niewiadoma? L’Italia punta su Trinca Colonel; 1^ Tappa – 12^ Vuelta España Femenina – Marín – Salvaterra de Miño (Esp) W.T. Vuelta España Femenina, colpo doppio per Anna van der Breggen a Les Praeres. Nava. Trinca Colonel in Top 5Anna van der Breggen vince la sesta tappa della Vuelta España Femenina, la Gijón/Xixón-Les Praeres. Nava di 106,5 chilometri. L'olandese crea il solco ... oasport.it VUELTA. VAN DER BREGGEN SI PRENDE IL PRIMO ARRIVO IN QUOTA E LA MAGLIA ROSSA, 2A BLASI, 5A TRINCA COLONEL, 8A REALINIL'olandese della SD Worx conquista il diciottesimo successo in carriera nella sesta tappa della Vuelta Femenina ... tuttobiciweb.it Ciclismo. Vuelta Femenina: subito una grande prova per Monica Trinca Colonel! I dettagli su SPORTSONDRIO https://www.sportsondrio.it/news/altri-sport/03-05-2026/vuelta-femenina-monica-trinca-colonel-subito-nella-top-ten #ciclismo #valtellina #sportso - facebook.com facebook