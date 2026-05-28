Stasera su Sky va in onda la seconda puntata di Money Road, condotta da Fabio Caressa. Durante l’episodio, dopo il ritiro di un concorrente, due nuovi partecipanti entreranno nel gruppo. La trasmissione prosegue con le sfide e le dinamiche tra i concorrenti, senza ulteriori dettagli sui nomi o le specifiche delle sfide. La puntata è prevista in prima serata e sarà disponibile anche in streaming.

Dopo il debutto della settimana scorsa, seguito da 326.000 spettatori pari all'1,40%, in linea con gli ascolti medi della prima stagione, prosegue stasera il viaggio di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, il game show di Sky condotto anche quest'anno da Fabio Caressa, affiancato da due tentatori d'eccezione come Orietta Berti e Alessandro Borghese. Ecco cosa succederà in questa seconda puntata, in onda stasera, giovedì 28 maggio 2026, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Dopo la prima puntata, il montepremi finale è arrivato a 328.950 euro. Il gruppo, inizialmente composto da 12 concorrenti, è infatti riuscito ad aggiungere 50 mila al montepremi iniziale, ma nel corso delle tentazioni sono stati spesi 21 mila euro tra docce rigeneranti, caffè e brioche, scorciatoie e pasti luculliani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Money Road, stasera su Sky la seconda puntata con Fabio Caressa: le anticipazioni del 28 maggio

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