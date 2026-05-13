Chiara Cucinella sbarca su Sky come concorrente di Money Road il reality show di Fabio Caressa

Da anconatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Cucinella, giornalista, prenderà parte come concorrente al programma televisivo “Money Road” in onda su Sky e condotto da Fabio Caressa. La notizia è stata annunciata di recente, e rappresenta un passo inaspettato per la professionista. La trasmissione coinvolge partecipanti che si confrontano in sfide legate al mondo della finanza e degli investimenti. La sua presenza nel reality ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

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ANCONA – Sorpresa sorpresa. La nostra collega Chiara Cucinella parteciperà al reality di Sky “Money Road”, condotto da Fabio Caressa.L’annuncio è stato dato dalla stessa emittente televisiva che sta svelando proprio in questi giorni i concorrenti uno ad uno. La seconda edizione dello show si.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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