Chiara Cucinella sbarca su Sky come concorrente di Money Road il reality show di Fabio Caressa

Chiara Cucinella, giornalista, prenderà parte come concorrente al programma televisivo “Money Road” in onda su Sky e condotto da Fabio Caressa. La notizia è stata annunciata di recente, e rappresenta un passo inaspettato per la professionista. La trasmissione coinvolge partecipanti che si confrontano in sfide legate al mondo della finanza e degli investimenti. La sua presenza nel reality ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

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