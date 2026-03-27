Avvocato Ligas cosa succede nell’episodio 5 stasera su Sky e NOW

Stasera su Sky e NOW viene trasmesso l’episodio 5 della serie, in cui l’avvocato Ligas si trova a gestire una situazione complessa. L’episodio si concentra su accuse, segreti e un ritorno difficile, mettendo in evidenza le difficoltà del personaggio principale in un momento particolarmente delicato della vicenda. La narrazione prosegue con nuovi sviluppi che coinvolgono i protagonisti e le loro sfide.

Tra accuse, segreti e un ritorno difficileLigas affronta il momento più delicato della stagione. Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata. turbolenta. Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris(in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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