L’esperimento sociale di Money Road continua. Dopo il successo della prima edizione, Fabio Caressa mette alla prova dodici nuovi viaggiatori. Il reality di Sky Uno torna infatti in onda, con la seconda edizione, giovedì 21 maggio 2026. Nei nuovi episodi, verrà formata una Compagnia delle Tentazioni tutta da scoprire. Tra rigide privazioni e il minimo indispensabile per la sopravvivenza, i protagonisti del racconto saranno chiamati ad affrontare trekking nella giungla ancora più duri e faticosi. Nel corso degli stessi, come prevede il meccanismo del programma, i concorrenti verranno tentati nei modi più disparati per ottenere dei comfort o dei vantaggi e non mancheranno modalità totalmente inedite.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Money Road 2 su Sky Uno da giovedì 21 maggio 2026

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Money Road, torna la seconda stagione del programma con Fabio Caressa. Dal 21 maggio; Money Road 2, quando inizia: data, montepremi, concorrenti e come funziona il programma con Caressa; Money Road 2 arriva presto: data di uscita e tutte le novità della seconda stagione; Money Road 2, arriva la nuova stagione.

Torna Money Road 2: quando inizia e tutte le novità del reality condotto da Fabio CaressaMoney Road torna dal 21 maggio su Sky e NOW: 12 concorrenti, tentazioni e montepremi da 300mila euro nel reality guidato da Fabio Caressa. alfemminile.com

Money Road 2: data d’uscita, anticipazioni e novità del reality con Fabio CaressaAnnunciata la seconda stagione di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: debutto il 21 maggio su Sky e NOW. Nuove sfide, tentazioni più dure e montepremi da 300mila euro. dtti.it

Finalmente ci siamo. Abbiamo atteso un anno questo momento: chi ha visto la prima edizione, sa. Ecco trailer e data d'uscita della nuova stagione di Money Road: https://www.hallofseries.com/news/money-road-trailer-data-uscita-seconda-stagione/ facebook

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