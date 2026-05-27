Money Road 2 | arrivano nuovi concorrenti il montepremi traballa e le tentazioni si fanno più pericolose
La seconda stagione di Money Road torna su Sky Uno giovedì 28 maggio con un episodio che aumenta la tensione. Nuovi concorrenti entrano nel gioco, il montepremi si riduce e le tentazioni diventano più rischiose. La trasmissione continua a coinvolgere i partecipanti in sfide con premi in palio, mentre la competizione si fa più intensa. La puntata promette di portare ulteriori colpi di scena nel percorso dei concorrenti.
Home » Reality show » La seconda stagione di Money Road è partita forte e giovedì 28 maggio torna su Sky Uno con un episodio che promette di alzare ancora di più la tensione. Dopo il ritiro di Riccardo nella puntata d’esordio e un montepremi già sceso a 328.950 euro (dai 350.000 iniziali ne sono stati aggiunti 50.000, ma già 21.000 sono stati bruciati in tentazioni), la Compagnia delle Tentazioni dovrà affrontare nuove sfide nella giungla malese. E non solo: due nuovi concorrenti stanno per sbarcare nel gruppo, pronti a mettere in discussione gli equilibri faticosamente costruiti. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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