Home » Reality show » La seconda stagione di Money Road è partita forte e giovedì 28 maggio torna su Sky Uno con un episodio che promette di alzare ancora di più la tensione. Dopo il ritiro di Riccardo nella puntata d’esordio e un montepremi già sceso a 328.950 euro (dai 350.000 iniziali ne sono stati aggiunti 50.000, ma già 21.000 sono stati bruciati in tentazioni), la Compagnia delle Tentazioni dovrà affrontare nuove sfide nella giungla malese. E non solo: due nuovi concorrenti stanno per sbarcare nel gruppo, pronti a mettere in discussione gli equilibri faticosamente costruiti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Money Road 2: arrivano nuovi concorrenti, il montepremi traballa e le tentazioni si fanno più pericolose

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