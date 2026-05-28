Money Road nuovi ingressi e altre anticipazioni | stasera la seconda puntata

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 28 maggio, nuovo appuntamento di 'Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo', lo strategy game Sky Original in onda in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Cosa succederà in questa nuova puntata dopo il ritiro del giovanissimo Riccardo alla fine del primo episodio? Fabio Caressa condurrà le persone. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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