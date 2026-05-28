Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo | nuovi ingressi

In onda questa sera. Arriva questa sera, giovedì 28 maggio su Sky e in streaming su NOW il secondo appuntamento con Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, l’esperimento sociale Sky Original prodotto da Blu Yazmine. A guidare il gioco sarà ancora Fabio Caressa, direttore dell’esperimento, che accompagnerà i concorrenti nel cuore della giungla malese, tra condizioni estreme, privazioni e nuove tentazioni capaci di mettere a rischio il montepremi finale. Dopo il primo episodio, il bottino della Compagnia delle Tentazioni è sceso a 328.950 euro: i partecipanti, infatti, sono riusciti ad aumentare il montepremi iniziale di 50mila euro, ma ne hanno già spesi 21mila cedendo ad alcune delle proposte ricevute lungo il percorso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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MONEY ROAD - OGNI TENTAZIONE HA UN PREZZO: INTERVISTA CON FABIO CARESSA

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Temi più discussi: Money Road, dal 21 maggio la 2a stagione dello show con Fabio Caressa; Da giovedì 21 maggio torna Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo con Fabio Caressa; Money Road – ogni tentazione ha un prezzo , torna il reality con Fabio Caressa; Money Road, Fabio Caressa: Nella giungla della Malesia indosso la faccia da poker.

Tentazioni, strategie e decisioni che fanno la differenza. Fabio Caressa torna con la nuova stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Ogni sabato alle 14:00 su Cielo x.com

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