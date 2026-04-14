Carburante alle stelle in Agrigento | scatta la denuncia contro i prezzi

In provincia di Agrigento, i prezzi del carburante continuano a salire, con il diesel che ha toccato alcune delle tariffe più alte della regione. La situazione ha portato all’apertura di una denuncia da parte di alcuni consumatori e associazioni di categoria, che chiedono chiarimenti e verifiche sui motivi di questi aumenti. La questione è diventata al centro di un dibattito pubblico, in attesa di eventuali interventi delle autorità competenti.

L’area dell’Agrigentino si trova al centro di una polemica per i prezzi del carburante, con il diesel che ha raggiunto quotazioni tra le più elevate in tutta. La situazione, segnalata dal Codacons, evidenzia un divario netto rispetto alla media nazionale di 2,1 euro al litro, con punte che toccano i 2,3 euro nei distributori locali. Speculazione e isolamento dei territori interni. Il quadro economico che emerge dalla provincia di Agrigento descrive una realtà dove i costi energetici sembrano ignorare le oscillazioni del mercato globale. Nonostante si sia registrato un calo nel valore del petrolio, i prezzi alle pompe non hanno subito una riduzione proporzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburante alle stelle in Agrigento: scatta la denuncia contro i prezzi Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. «Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi»«Prezzo del carburante alle stelle in pochi giorni, il governo intervenga subito con una detassazione, altrimenti dovremmo dimenticarci delle auto». Prezzi del carburante alle stelle e c’è chi pensa di rubarloTempo di lettura: 2 minutiI prezzi sono alle stelle e allora c’è chi il carburante, sia esso diesel o benzina, cerca di procurarselo in maniera...