I biglietti per i Mondiali 2026 sono aumentati notevolmente e i costi dei trasporti sono più elevati rispetto alle edizioni precedenti. A questi si aggiunge il problema della cauzione, che potrebbe comportare ulteriori spese per i partecipanti. Nella notte tra martedì e mercoledì si terrà la riunione per ufficializzare le ultime sei squadre che accederanno attraverso gli spareggi.

Nella notte tra martedì e mercoledì si conosceranno i nomi delle ultime sei squadre qualificate che usciranno dagli spareggi. Non sappiamo ancora se ci sarà anche l’Italia fra queste, e quindi gli italiani al suo seguito quest’estate. Di sicuro per i tifosi delle 48 nazionali partecipanti, Usa 2026 sarà il Mondiale più caro di sempre. La polemica sul prezzo dei biglietti è esplosa da mesi e ormai non è più una notizia. I ticket per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium partono da 4.185 dollari ( 3.609 euro ), circa sette volte in più di Qatar 2022, con il record di quasi 200mila per un posto a bordo campo. Ma il problema non è tanto la finale – una partita unica, che capita ogni quattro anni – quanto gli altri match, tutti esosi (da 180 dollari a salire ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prezzi dei biglietti alle stelle, trasporti carissimi e il nodo cauzione: i Mondiali 2026 saranno un salasso (per chi ci va)

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