Mondiali 2026 svelato il campo dello stadio di Dallas | ospiterà 9 partite

È stato annunciato ufficialmente il campo dello stadio di Dallas, situato ad Arlington in Texas, che ospiterà nove partite durante i Mondiali di calcio 2026. La cerimonia di presentazione si è svolta nelle scorse ore, confermando la collocazione della struttura tra quelle designate per l’evento che inizierà l’11 giugno prossimo. La struttura, tra le più grandi della regione, sarà tra i luoghi principali del torneo, insieme ad altri stadi già annunciati.

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Presentato ufficialmente il campo del Dallas Stadium di Arlington, in Texas, uno degli stadi che ospiteranno i match dei Mondiali di calcio 2026, al via il prossimo 11 giugno. Nell’impianto vengono utilizzate lampade LED sospese per la coltivazione per aiutare a mantenere il manto erboso in vista delle partite. L’impianto, sede dei Dallas Cowboys della NFL, sarà temporaneamente denominato “Dallas Stadium” durante il torneo. Lo stadio ospiterà nove partite della Coppa del Mondo, più di qualsiasi altro impianto del torneo, inclusa una semifinale. L’impianto di illuminazione è sospeso al soffitto dello stadio e fornisce luce artificiale al campo in sostituzione della luce solare diretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, svelato il campo dello stadio di Dallas: ospiterà 9 partite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Playoff Mondiali 2026, il momento del sorteggio dell'Italia Sullo stesso argomento Leggi anche: Campo Testaccio: via alla rinascita dello stadio storico Pogba torna in campo dopo 4 mesi: l'ovazione dello stadioPaul Pogba, che non giocava dal 5 dicembre contro il Brest per un problema al polpaccio, è tornato in campo contro il Paris FC nella sfida persa 4-1... Mondiali 2026: svelato il campo dello stadio di Dallas, ospiterà 9 partite(LaPresse) Presentato ufficialmente il campo del Dallas Stadium di Arlington, in Texas, uno degli stadi che ospiteranno i match dei Mondiali di calcio 2026, al via il prossimo 11 giugno. Nell'impianto ... video.corriere.it Rai e i Mondiali 2026 senza Italia: tutte le partite trasmesse e gli orariLa copertura e la programmazione completa della tv di Stato in vista della Coppa del Mondo, in attesa di novità sull’eventuale ripescaggio degli Azzurri ... libero.it [Radio-Canada] Si prevede che la Coppa del Mondo 2026 costerà ai contribuenti canadesi tra 1 e 2 miliardi di dollari per 13 partite. Montreal si è ritirata dopo che la FIFA ha chiesto un blackout sul Gran Premio di F1 e sul Jazz Fest. reddit