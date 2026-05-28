Una villa sul lago di Garda e tutta la famiglia al seguito: Diletta Leotta ha scelto Salò come base per le settimane dei Mondiali seguiti su DAZN. La conduttrice si è trasferita in una residenza presa in affitto, dove ha organizzato il suo periodo estivo tra impegni televisivi e vita privata La casa presa in affitto dalla conduttrice si trova a Salò, sulla riva bresciana del Garda, ed è una villa di alto livello di circa 550 metri quadrati. La proprietà è circondata da un’ampia area esterna, che supera i 7.000 metri quadrati tra giardino e spazi aperti. All’interno non mancano la piscina e sette camere da letto con affaccio sul lago. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il valore dell’immobile si aggirerebbe intorno ai 5,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali 2026 e trasloco sul Garda: Diletta Leotta si trasferisce per l’estate in una villa da sogno, una base di lusso dal prezzo da capogiro

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