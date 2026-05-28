Mondiali 2026 e trasloco sul Garda | Diletta Leotta si trasferisce per l’estate in una villa da sogno una base di lusso dal prezzo da capogiro
Diletta Leotta si trasferisce a Salò sul lago di Garda per l’estate, portando con sé la famiglia. La conduttrice seguirà i Mondiali 2026, trasmessi su DAZN, da una villa di lusso sulla riva del lago. La residenza, dal valore elevato, rappresenta una base esclusiva per il periodo della competizione. La scelta di Salò coincide con il soggiorno stagionale della giornalista e della sua famiglia in una località nota per la sua bellezza naturale.
Una villa sul lago di Garda e tutta la famiglia al seguito: Diletta Leotta ha scelto Salò come base per le settimane dei Mondiali seguiti su DAZN. La conduttrice si è trasferita in una residenza presa in affitto, dove ha organizzato il suo periodo estivo tra impegni televisivi e vita privata La casa presa in affitto dalla conduttrice si trova a Salò, sulla riva bresciana del Garda, ed è una villa di alto livello di circa 550 metri quadrati. La proprietà è circondata da un’ampia area esterna, che supera i 7.000 metri quadrati tra giardino e spazi aperti. All’interno non mancano la piscina e sette camere da letto con affaccio sul lago. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il valore dell’immobile si aggirerebbe intorno ai 5,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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