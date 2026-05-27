Durante l'estate, una conduttrice televisiva ha soggiornato in una villa a Salò sul Lago di Garda, accompagnata da un uomo e dai figli. La villa, di sette camere, dispone di una infinity pool e di una vista panoramica. Il soggiorno è durato diverse settimane, in occasione dei Mondiali di calcio. La struttura è stata scelta per il relax e le vacanze in famiglia.

L’estate di Diletta Leotta riparte dal lago di Garda, tra scorci da cartolina e una nuova routine da mamma bis. Dopo la nascita di Leonardo, il 9 maggio scorso, la conduttrice ha scelto la sponda bresciana del lago per trascorrere i primi giorni a quattro con il marito Loris Karius, la piccola Aria e il nuovo arrivato. Una parentesi privata, di cui traspare tuttavia qualche dettaglio grazie alle foto condivise sul suo profilo pubblico, fatta di grandi vetrate, enormi spazi verdi e un'invitante piscina a sfioro. Dalle foto pubblicate da Diletta Leotta traspare soprattutto un clima di sonnacchiosa tranquillità in famiglia. La villa scelta dalla conduttrice si trova a Salò, sulla sponda bresciana, ed è una proprietà di lusso da 550 metri quadri, con spazi esterni di oltre 7000 metri quadri, tra giardino e aree all’aperto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'estate di Diletta Leotta sul Garda: maxi villa a Salò con Karius e i figli per i Mondiali

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