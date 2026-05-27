acasadi diletta leotta la villa da oltre 5 milioni sul lago di garda

Diletta Leotta ha acquistato una villa sul Lago di Garda valutata oltre 5 milioni di euro. La proprietà si trova a Salò, sulla sponda bresciana del lago, e comprende un’area dedicata alla famiglia e al nuovo arrivato, il piccolo Leonardo. La scelta della località rappresenta un rifugio di lusso lontano dall’attività professionale e dalla vita cittadina. La villa è stata scelta come destinazione per momenti di relax e tempo in famiglia.

Un’oasi di pace (extra-lusso) in cui godersi la famiglia e l’ultimo arrivato, il piccolo Leonardo. Diletta Leotta ha deciso di regalarsi una fuga dorata lontano dalla frenesia di Milano, scegliendo la raffinata cornice di Salò sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Qui la famiglia Leotta-Karius si è trasferita temporaneamente, affittando una villa da sogno dal valore di 5,5 milioni di euro, che unisce design ultra-moderno e amore per la natura. La villa da sogno a Salò. La villa scelta da Diletta Leotta è un vero e proprio gioiello architettonico, attualmente in vendita per oltre 5 milioni di euro come riporta Lionard Luxury Real Estate.... 🔗 Leggi su Dilei.it

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