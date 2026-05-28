Prima di partire per il Mondiale con la nazionale, Wesley ha trascorso del tempo nella sua favela di origine, dove ha palleggiato scalzo e si è divertito con gli amici. L’attaccante brasiliano, che ha appena conquistato la qualificazione in Champions con la Roma, ha condiviso alcune immagini di questa giornata sui social. Non sono previsti impegni ufficiali durante questa visita, che sembra essere un momento di relax prima dell’impegno internazionale.

In attesa di scendere in campo al Mondiale con la Seleçao, Wesley ha deciso di tornare nella sua favela di origine per festeggiare la qualificazione in Champions con la Roma e divertirsi con gli amici. L'esterno giallorosso ha giocato ad "altinha", che consiste nel palleggiare in cerchio senza far cadere il pallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale alle porte? Wesley palleggia scalzo e dà spettacolo nella sua favela

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