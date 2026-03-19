Una sera a Stia sarà dedicata a San Francesco con lo spettacolo teatrale “Scalzo”, promosso dalla Pro Loco e dalla parrocchia locale. L’evento mira a offrire uno spazio di riflessione e di riscoperta del personaggio attraverso una rappresentazione che coinvolge il pubblico. La serata si terrà in una località vicino ad Arezzo, il 19 marzo 2026.

Arezzo, 19 marzo 2026 – La Pro Loco e la Parrocchia di Stia organizzano una serata dedicata al teatro e alla riflessione per riscoprire il volto più autentico e umano di San Francesco. Sabato 21 marzo, alle 21.15, la Pieve di Santa Maria Assunta ospita la rappresentazione dello spettacolo “Scalzo”, un racconto teatrale che attraversa la vita del poverello d’Assisi tra aspetti meno noti, sfumature intime e momenti di profonda umanità. Lo spettacolo è l’ultima creazione dell’autore e scrittore casentinese Alan Bigiarini e vedrà in scena gli attori Alessandro Bargiacchi e Giuseppe Mazzoiotti. Dopo le prime rappresentazioni, “Scalzo” prosegue il suo percorso portando sul palco una narrazione essenziale ma intensa, capace di restituire San Francesco nella sua dimensione più vera, lontana da ogni immagine idealizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco, lo spettacolo “Scalzo” a Stia

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