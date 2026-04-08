Esplosione nella notte e bancomat sventrato | colpo da film in banca alle porte di Milano

Da milanotoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una forte esplosione ha danneggiato una banca nei pressi di Milano, causando danni significativi all'edificio. Dopo l'esplosione, un veicolo si è allontanato rapidamente dalla scena, lasciando dietro di sé il silenzio rotto solo dal suono delle sirene delle forze dell’ordine. In seguito, è stato scoperto che il bancomat era stato sventrato durante l’attacco. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un'esplosione violentissima nel cuore della notte, poi il motore dell'auto che fugge, il silenzio, e l'arrivo dell sirene. Somiglia alla scena di un film il colpo che una banda ha portato a termine intorno alle 3 di mercoledì, assaltando la filiale Unicredit di piazza della Chiesa, nel pieno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Esplosione nella notte, distrutto il bancomat della Banca Popolare del LazioLa tranquillità della notte è stata spezzata da un boato che ha fatto tremare i palazzi lungo la via Casilina.

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