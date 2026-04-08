Esplosione nella notte e bancomat sventrato | colpo da film in banca alle porte di Milano

Nella notte, una forte esplosione ha danneggiato una banca nei pressi di Milano, causando danni significativi all'edificio. Dopo l'esplosione, un veicolo si è allontanato rapidamente dalla scena, lasciando dietro di sé il silenzio rotto solo dal suono delle sirene delle forze dell’ordine. In seguito, è stato scoperto che il bancomat era stato sventrato durante l’attacco. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un'esplosione violentissima nel cuore della notte, poi il motore dell'auto che fugge, il silenzio, e l'arrivo dell sirene. Somiglia alla scena di un film il colpo che una banda ha portato a termine intorno alle 3 di mercoledì, assaltando la filiale Unicredit di piazza della Chiesa, nel pieno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Esplosione nella notte, distrutto il bancomat della Banca Popolare del LazioLa tranquillità della notte è stata spezzata da un boato che ha fatto tremare i palazzi lungo la via Casilina. Temi più discussi: Esplosione all'alba, rinvenuto ordigno davanti alla Casa del Commiato: si indaga; Molotov contro la finestra di un detenuto all'Alberone: nel mirino il figlio del boss Fragalà; Nessuno è al sicuro, l’Iran colpisce un tanker a Dubai; La luna rosa immortalata dal fotografo bellunese: un'esplosione di colore pennellata dalla foschia sopra le Dolomiti. Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di MilanoUn'esplosione violentissima ha scosso il centro di Novate Milanese: i malviventi sono riusciti a portare via l'intera cassaforte ... milanotoday.it Esplosione nella notte: salta il bancomat di Volpiano, ladri in fuga dopo l'ennesimo colpoDoppia esplosione a Volpiano, nella notte tra ieri e oggi, 28 marzo 2026. Alcuni malviventi, intorno alle 4, hanno preso di mira i bancomat Unicredit di piazza 25 aprile. Con l’uso di esplosivo, sono ... torinotoday.it Risotto cremoso allo zafferano: un'esplosione di sapore in 35 minuti! Tempo totale: 35 minuti Tempo di preparazione: 10 minuti, Tempo di cottura: 25 minuti Ingredienti per 4 porzioni: 320 g di riso Carnaroli 1 l di brodo vegetale caldo 1 bustina di zafferano 1/ - facebook.com facebook #Beirut adesso. Così giorno e notte. A bassa quota. Fino a quando l’esplosione sovrasterà il rombo del motore del drone #Israele. Mentre ci si domanda: dove colpirà stavolta x.com