Sulle pendici del Monte Calisio, a nord-est di Trento, una nuova cantina si sta costruendo, integrandosi con il paesaggio circostante. La struttura si presenta come un edificio che si fonde con il terreno, creando un effetto visivo di continuità con l’ambiente naturale. I lavori sono in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento o sulle aziende coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali autorizzazioni o impatti ambientali.

C’è un punto, sulle pendici del Monte Calisio, a nord-est di Trento, dove una nuova cantina sembra emergere direttamente dal terreno. Bianca, morbida nelle linee, quasi sospesa tra i vigneti. Si chiama Moncalisse ed è il progetto voluto da Julia e Karoline Walch, figlie della storica famiglia altoatesina di Elena Walch, che dal 2016 lavorano a una realtà interamente dedicata al Trentodoc. Oggi quella visione prende forma con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede progettata dall’architetto gardenese David Stuflesser insieme a Nadia Moroder. Più che una semplice cantina, Moncalisse nasce come manifesto architettonico e territoriale. L’edificio segue le curve del paesaggio, richiama i profili dei vigneti e si ispira perfino alle “Coppelle”, antiche incisioni rupestri dell’età del Bronzo rinvenute proprio nell’area di Seregnano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moncalisse, una spettacolare cantina che si fonde con il paesaggio

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