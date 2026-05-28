Nella puntata di TennisMania andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato delle nuove possibilità che si sono aperte in tabellone al Roland Garros dopo alcune inattese eliminazioni in campo maschile. Il bilancio in casa Italia dopo il primo turno: “ 8 qualificati su 12 è un buon risultato. La vera buona notizia è che Berrettini, Arnaldi e Sonego hanno vinto partite pesanti: averli di nuovo competitivi è importante. Darderi è difficile che perda contro giocatori meno forti di lui: ha detto di avere qualche problema personale, ma non ha specificato quali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Auger-Aliassime potrebbe fare partita con Sinner per un tratto. Darderi non perde con chi è meno forte di lui”

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