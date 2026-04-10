Troppo Sinner per Auger-Aliassime Jannik in semifinale con Zverev

Jannik Sinner ha affrontato con successo la semifinale contro Auger-Aliassime, portando a casa una vittoria netta contro Zverev. Dopo le preoccupazioni sulle sue condizioni fisiche nel match precedente contro il ceco Machac, il tennista italiano è tornato in forma e ha mostrato un gioco convincente. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Sinner, che si prepara ora per la finale.

Dopo le preoccupazioni del giovedì per le condizioni fisiche durante il match con il ceko Machac ecco tornare il vero Jannik Sinner. Nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo l’altoatesino recupera la migliore condizione e batte in due set Felix Auger-Aliassime. Partita senza storia, gestita in maniera impeccabile da Sinner che non riesce ancora a esprimersi al meglio nelle percentuali di servizio, ma riduce al minimo gli errori e come sempre gioca con grande lucidità nei momenti decisivi del match come quando nel secondo set va a strappare il servizio ad Auger-Aliassime sul 3-3 concludendo il suo attacco con uno splendido smash. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Troppo Sinner per Auger-Aliassime Jannik in semifinale con Zverev Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime. Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime: semifinale contro ZverevL’azzurro batte il canadese in due set e centra la terza semifinale nel Principato. Sinner Faces Zverev; Auger-Aliassime & Bublik Battle | Paris 2025 Semi-Final Highlights Temi più discussi: Masters 1000 Montecarlo: Sinner vola ai quarti di finale, battuto Machac in 3 set. Domani la sfida con Auger-Aliassime; Sinner-Tsitsipas o Alcaraz-Wawrinka? Monte-Carlo alle prime ipotesi; ATP Montecarlo, Auger-Aliassime torna a sfidare Sinner: riuscirà a invertire la tendenza?; Il tabellone di Jannik Sinner a Montecarlo: gli avversari turno per turno. Troppo Sinner per Auger-Aliassime Jannik in semifinale con ZverevPrestazione convincente nei quarti a Montecarlo, l'altoatesino vince in due set: E' stata un'ottima partita, molto intensa, il servizio non è ancora al cento per cento ... panorama.it Sinner in semifinale all'Atp Monte-Carlo: Auger Aliassime battuto 6-3, 6-4Ho fatto un passo in avanti, è stata una partita dura. Dovevo migliorare, sono contento perché ero stanco e ho recuperato dalla partita di ieri. Sono felice di essere tornato i ... sport.sky.it Domani Sinner dovrebbe giocare sia il singolo che il doppio. Non sarà forse un po’ troppo (Cvd il doppio è stato annullato) - facebook.com facebook SINNER HA FRETTA ALL'ESORDIO Troppo Jannik per il francese Humbert: Sinner si porta a casa il match d’esordio al torneo monegasco in poco più di un’ora. Ora affronterà il vincente di Cerúndolo-Machác #Tennis #RolexMontecarlo #Sinner x.com