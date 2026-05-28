Un comico anni fa creava vignette satiriche sui propri insegnanti, scherzando con le caricature. Oggi, alcune persone preferiscono esprimere le proprie inquietudini attraverso le pagine di un diario, considerando la scrittura come un modo per esplorare e affrontare i propri pensieri più profondi. Non si tratta di un metodo pubblico, ma di un’analisi personale che permette di sviluppare una comprensione più chiara delle proprie emozioni e delle proprie preoccupazioni.

Poiché la vita ideale si sviluppa per profondità e modo (essa è tema, è forma), niente di meglio che affidare il nodo delle inquietudini contemporanee alle proprie Pagine di diario. Molti anni fa un comico divertiva i compagni di ginnasio con caricature dei prof disegnate sul suo diario Vitt: il feticcio faceva il giro dell’aula come un samizdat per tornare all’ovile dopo aver eccitato risate soffocate durante le lezioni. In una vignetta, per dire, un dinosauro aveva il volto della prof di greco: Aristofane, scansate proprio. Si divertiva inoltre a perculare i docenti con performance estemporanee: una mattina, all’inizio dell’ora di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Molti anni fa un comico si divertiva a perculare i suoi prof disegnando vignette

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