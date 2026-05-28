Tra maggio e luglio, si prevede che più di 7.000 nuovi assunti entreranno nel mercato del lavoro regionale. La maggior parte delle assunzioni, circa l’86%, interesserà le piccole imprese locali. I settori principali coinvolti sono il commercio, i servizi e l’agricoltura. Le opportunità saranno concentrate principalmente in aziende di dimensioni ridotte, che rappresentano la maggior parte delle attività economiche della regione.

? Domande chiave Quali settori traineranno le assunzioni tra maggio e luglio?. Perché l'86% delle opportunità riguarderà le piccole imprese locali?. Come influirà la prevalenza dei contratti brevi sulla stabilità familiare?. Chi sono i profili professionali più difficili da trovare per le aziende?.? In Breve L'86% delle opportunità riguarda micro-imprese con meno di 50 dipendenti.. Il 75% delle nuove assunzioni sarà regolato da contratti a tempo determinato.. Il 41% delle entrate presenta difficoltà di selezione per mancanza di candidati.. Un terzo dei nuovi ingressi riguarderà giovani lavoratori sotto i 30 anni.. Le imprese molisane prevedono circa 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molisia, piano assunzioni: oltre 7.000 nuovi ingressi in estate

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