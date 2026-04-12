Lavoro il piano del Governo | nuovi sgravi per salvare le assunzioni

Il governo ha annunciato un piano d’intervento urgente previsto per il Primo Maggio, volto a mantenere gli incentivi per l’assunzione di lavoratori. L’obiettivo è contrastare il rallentamento del mercato occupazionale, che ha interessato in modo particolare le fasce più giovani e femminili. La misura mira a sostenere le aziende e favorire nuove assunzioni in un momento di incertezza economica.

Il governo Meloni prepara un intervento d’urgenza per il prossimo Primo Maggio con l’obiettivo di stabilizzare gli incentivi alle assunzioni, cercando di contenere il rallentamento del mercato occupazionale che ha colpito duramente le fasce più giovani e femminili. La strategia punta a trasformare in strutturali alcuni sgravi fiscali in scadenza tra aprile e dicembre, nel tentativo di rispondere a una realtà economica dove la crescita dei contratti a tempo indeterminato, pur avendo raggiunto quota 1,2 milioni dall’inizio della legislatura, mostra segni di stanchezza evidenti. La realtà oltre i numeri: l’illusione ottica del mercato del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro, il piano del Governo: nuovi sgravi per salvare le assunzioni Leggi anche: Bonus carburante, incentivi per Isee fino a 15mila euro e sgravi per le imprese: le ipotesi del governo ZEEC: sgravi automatici per salvare le imprese dal climaUna nuova proposta legislativa mira a trasformare la risposta alle catastrofi climatiche in un meccanismo automatico e strutturale per salvare le...