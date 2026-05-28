Domani e sabato si svolgerà la manifestazione 'Molino Factory: Art & Craft Market' presso gli spazi di Molino Hub. L'evento si terrà dalle 16 alle 22 il primo giorno e dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22 il secondo, offrendo esposizioni di arte e artigianato artistico. Non sono previsti altri dettagli riguardanti partecipanti o attività specifiche.

Si rinnova l’appuntamento con ’Molino Factory: Art & Craft Market’, l’evento dedicato all’arte e all’artigianato artistico che torna negli spazi di Molino Hub domani dalle 16 alle 22 e sabato, con apertura 10-13 16-22. L’iniziativa, organizzata da ’Clan’ in collaborazione con Istituzione Le Mura, si svolgerà nella Galleria e Piazza Bassa di Molino Hub, all’interno del percorso di valorizzazione delle Mura medicee promosso dall’ente, che mette a disposizione alcuni tra i più affascinanti e identitari spazi della città. Dopo le precedenti edizioni che hanno registrato una partecipazione crescente di pubblico e creativi, ’Molino Factory’ torna a essere punto di incontro per artisti, artigiani, illustratori, designer e giovani autori del territorio, chiamati a raccontarsi attraverso opere e produzioni uniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molino Factory. Arte e artigianato in ’connessione’

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