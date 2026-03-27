Arte e musica in dialogo al Pop Factory | ospiti il maestro Luca Medri e lo scultore Kevin Petkov

Domenica 12 aprile, al Pop Factory di via Ravegnana si terrà una serata dedicata all’arte e alla musica. Tra gli ospiti ci saranno il maestro Luca Medri, docente di musica presso la Cosascuola Academy, e lo scultore Kevin Petkov, artista di Bologna. L’evento prevede un incontro con i due artisti, che presenteranno le rispettive discipline e i loro lavori.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Domenica 12 aprile, al Pop Factory interview di via Ravegnana viene organizzata una serata speciale. Ospiti dell'evento saranno due artisti: Luca Medri, maestro di Cosascuola Academy, che parlerà di musica e lo scultore artista Kevin Petkov di Bologna che approderà al Pop Factory con la sua mostra "L’origine della forma". Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini, Rubens e Fontana . 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Arte e musica in dialogo al Pop Factory: ospiti il maestro Luca Medri e lo scultore Kevin Petkov Articoli correlati Omaggio a Franco Battiato al Maxxi: l’arte visiva racconta la poetica del maestro della musica sperimentaleAl Maxxi di Roma, nel cuore del quartiere Testaccio, è aperta al pubblico la mostra “Franco Battiato – Un’altra vita”, un omaggio multidimensionale... Ascoltare l’arte, dialogo tra opere e musicaLa musica è sempre più parte dell’esperienza al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni che con il supporto e la concezione di... Contenuti e approfondimenti su Pop Factory Discussioni sull' argomento Monocromi e pop, Roma celebra Mario Schifano; Cena in Musica con Temporeale - Keller Factory - eventi; Warhol: Il battito provocatorio di un’epoca torna a Palazzo dei Diamanti; Popsophia 2026 indaga la Melancholia: ad Ancona il festival di filosofia e cultura pop. Il pop tra arte e musica: come è nata un'epocaNon solo Andy Warhol. Andrea Mecacci si insinua nelle pieghe del postmoderno per fornire al lettore gli strumenti necessari per comprendere i misteri che si nascondono in capolavori tanto familiari da ... ilgiornale.it VI ASPETTIAMO DOMENICA 29 MARZO DALLE 16:30 PER POI ASSISTERE A POP FACTORY INTERVIEW - facebook.com facebook