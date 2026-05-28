Un professore dell’Università di Brescia non parteciperà alla prossima seduta di esame dopo essere stato accusato di comportamenti molesti e discriminatori. Le accuse arrivano tramite due lettere anonime inviate da studenti attuali ed ex, alle autorità dell’ateneo. Il docente ha deciso di fare un passo indietro, evitando di presenziare all’appello. La vicenda riguarda presunti comportamenti inappropriati nei confronti di studenti.

Brescia, 28 maggio 2026 – Non ci sarà nella prossima seduta di esame il professore dell’ Università degli studi di Brescia accusato di comportamenti abusanti, molesti e discriminatori da due lettere anonime inviate da studenti, in corso ed ex, ai massimi vertici dell’ateneo. La comunicazione è arrivata a studenti e studentesse che, martedì, avevano sostenuto la presentazione di un lavoro di gruppo, prima parte dell’esame (per molti l’ultimo prima della tesi) a cui sarebbe seguito lo scritto. Il passo indietro. Il professore avrebbe fatto in autonomia un passo indietro, visto il clima “avvelenato” dopo che le lettere sono uscite sulla stampa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestie e discriminazioni all’Università di Brescia, il prof finito nel mirino fa un passo indietro

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