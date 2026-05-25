Università di Brescia dossier degli studenti accusa di molestie sessuali il docente Marco Perona Lui | Grande equivoco

Da ilfattoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un docente di Logistica industriale all’Università di Brescia è stato accusato di molestie sessuali in un dossier degli studenti. L’uomo ha dichiarato di essere stato contattato, ma ha definito la vicenda un “grande equivoco” e ha affermato che si tratta di questioni personali, non di competenza pubblica. La sua risposta è arrivata dopo che il dossier ha segnalato le accuse nei suoi confronti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Io sono stato contattato, sì, però questi sono, diciamo, affari miei, non sono affari suoi”. È la voce di Marco Perona, docente di Logistica industriale all’Università di Brescia, raggiunto telefonicamente da ilfattoquotidiano.it per rispondere dello scandalo che ha travolto l’Ateneo nel fine settimana. È lui il professore finito nel mirino delle lettere di denuncia redatte dagli studenti, di cui fino a questo momento non era emersa pubblicamente l’identità. Davanti alle accuse, il docente non nega di essere stato interpellato dai vertici dell’università, ma respinge ogni addebito e si difende su tutta la linea affermando di non riconoscersi “minimamente” nella situazione descritta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

universit224 di brescia dossier degli studenti accusa di molestie sessuali il docente marco perona lui grande equivoco
© Ilfattoquotidiano.it - Università di Brescia, dossier degli studenti accusa di molestie sessuali il docente Marco Perona. Lui: “Grande equivoco”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Brescia, dossier degli studenti accusa di molestie sessuali il docente Marco Perona. Lui: “Grande equivoco”Uno studente ha presentato un dossier accusando un docente di molestie sessuali all’Università di Brescia.

“Allusioni sessuali e avances a lezione”: le accuse degli studenti contro un docente dell’Università di BresciaDue lettere anonime segnalano che un docente dell’Università di Brescia avrebbe rivolto allusioni sessuali e compiuto avances durante le lezioni.

Temi più discussi: Il Messaggero Veneto e i suoi 80 anni come infrastruttura di libertà; Inchiesta dossier, la Procura di Roma chiede il processo per Striano, Laudati e altri indagati; Chi fattura con i maxi lavori all'ombra delle portici; Odio, aggressioni e insulti: Non sono più eccezioni. In Lombardia aumentano casi e denunce.

università di brescia università di brescia dossierStudenti segnalano all'Università di Brescia frasi sessiste di un docenteDue lettere inviate al rettore dell'Università degli Studi di Brescia e agli organi accademici denunciano presunti comportamenti offensivi e sessualmente allusivi da parte di un professore ordinario d ... ansa.it

Brescia, allusioni sessuali e offese agli studenti in aula: due denunce al Rettore accusano docenteNelle lettere, gli universitari chiedono l’intervento dei vertici dell’ateneo nei confronti di un professore ordinario che creerebbe un enorme disagio e un ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web