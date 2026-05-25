Un docente di Logistica industriale all’Università di Brescia è stato accusato di molestie sessuali in un dossier degli studenti. L’uomo ha dichiarato di essere stato contattato, ma ha definito la vicenda un “grande equivoco” e ha affermato che si tratta di questioni personali, non di competenza pubblica. La sua risposta è arrivata dopo che il dossier ha segnalato le accuse nei suoi confronti.

“Io sono stato contattato, sì, però questi sono, diciamo, affari miei, non sono affari suoi”. È la voce di Marco Perona, docente di Logistica industriale all’Università di Brescia, raggiunto telefonicamente da ilfattoquotidiano.it per rispondere dello scandalo che ha travolto l’Ateneo nel fine settimana. È lui il professore finito nel mirino delle lettere di denuncia redatte dagli studenti, di cui fino a questo momento non era emersa pubblicamente l’identità. Davanti alle accuse, il docente non nega di essere stato interpellato dai vertici dell’università, ma respinge ogni addebito e si difende su tutta la linea affermando di non riconoscersi “minimamente” nella situazione descritta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Università di Brescia, dossier degli studenti accusa di molestie sessuali il docente Marco Perona. Lui: “Grande equivoco”

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