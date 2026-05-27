Brescia – “Ha detto che me la cavo con i numeri per essere una donna. #finiscequi”. Le locandine all’ingresso del Dipartimento di Ingegneria meccanica e Industriale dell’Università degli studi di Brescia in questi giorni sembrano quasi una beffa: le frasi affisse alla vetrata per condannare stereotipi, molestie verbali e discriminazioni richiamano proprio quelle che un docente avrebbe usato abitualmente per anni – c’è chi parla di una segnalazione già del 2004 – nei confronti di studentesse e studenti, messe nere su bianco in due l ettere di denuncia anonime inviate ai massimi organi dell’Ateneo. L’Università ha assicurato che farà chiarezza, ma intanto ieri studenti e studentesse hanno svolto l’esame con il professore in questione, per molti l’ultimo prima della tesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, esame col prof accusato di frasi sessiste: tensione in università

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