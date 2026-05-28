Mohamed Salah potrebbe tornare in Serie A dopo aver lasciato il Liverpool. La Roma e la Juventus sono interessate al suo ingaggio, ma i bookmaker indicano la Turchia come destinazione più probabile. Le trattative tra il calciatore e i club italiani sono ancora in corso, mentre le quote scommesse favoriscono un trasferimento nel campionato turco. Nessuna ufficialità è stata annunciata finora.

Il futuro professionale di Mohamed Salah potrebbe nuovamente incrociare i campi del campionato italiano dopo la conclusione della sua storica e vincente esperienza in Premier League con la maglia del Liverpool. Secondo le ultime rilevazioni statistiche e di mercato diffuse dall’agenzia di stampa specializzata Agipronews, il forte attaccante esterno egiziano è finito al centro delle valutazioni dei principali operatori di scommesse, che stanno tracciando le rotte internazionali più probabili per il suo imminente trasferimento. La prospettiva di un ritorno nel calcio italiano ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria della Roma, club nel quale... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mohamed Salah accende il calciomercato e fa sognare la Serie A: Roma e Juventus ci pensano, ma i bookmaker scelgono la Turchia

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MERCATO Juve: Nome Pazzesco Confermato! COMOLLI Pesca dal Liverpool!

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