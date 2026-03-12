Nel calciomercato, il futuro di Lewandowski è oggetto di interesse da parte di Milan e Juventus, entrambe alla ricerca di un rinforzo in attacco. Il giocatore polacco, nato nel 1988, attualmente è sotto contratto con il Barcellona, ma il suo accordo scadrà a breve. Tuttavia, ci sono questioni da risolvere prima di definire eventuali trasferimenti.

Calciomercato, Milan o Juventus per Lewandowski? Possibile la terza via Il Milan, ne abbiamo parlato spesso in questi ultimi mesi, ha preso contatti con il suo entourage, capitanato dall'agente Pini Zahavi (medesimo procuratore di Christopher Nkunku, n.d.r.), attraverso il direttore sportivo Igli Tare mentre l'ipotesi legata alla Juventus è una pista che sembra aver preso corpo e sostanza specialmente in questi ultimi giorni. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, giornalisti sportivi esperti di calciomercato, hanno parlato così, nelle ultime ore, della vicenda Lewandowski. "Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva per l’estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, quale futuro per Lewandowski? Milan e Juventus ci pensano ma c’è un problema

Articoli correlati

Calciomercato Milan, Lewandowski, Sergio Ramos e non solo: quale regalo vorreste? Vota quiIl Milan è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione: il lavoro della dirigenza rossonera è stato importante visto che ci sono state molte...

Milan, senti Lewandowski: “Ho ancora tanti obiettivi. Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro…”Come è noto, il Milan ha finalmente abbracciato la punta di peso che inseguiva dalla scorsa estate, conclusa con l'arrivo di Christopher Nkunku dal...

Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato quale futuro per...

Temi più discussi: Napoli, quale futuro per Conte? Contratto, stipendio, le voci sul rinnovo e le mosse di mercato; Calciomercato Milan, per la difesa occhi su Gila: il piano del ds Tare; Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi.

Napoli, quale futuro per Conte? Contratto, stipendio, le voci sul rinnovo e le mosse di mercatoGli azzurri portano avanti la lotta Champions sotto la guida di Conte: cosa filtra sul futuro del tecnico. msn.com

Lazio, la verità sul futuro di Fabiani e Sarri: scelti già due profili per il prossimo annoIn casa Lazio si pensa al presente e al futuro: la posizione del tecnico Sarri e del Direttore Sportivo Fabiani sono in forte dubbio ... calciomercato.it

#Calciomercato #Milan, è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est facebook

#Calciomercato @acmilan, è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com