La Juventus ha avviato contatti per acquistare Mohamed Salah, calciatore egiziano del Liverpool nato nel 1992. La trattativa coinvolge anche la mediazione di un ex allenatore del calciatore, che avrebbe facilitato i contatti tra le parti.

La Juventus sta valutando una clamorosa operazione di mercato per assicurarsi le prestazioni sportive di Mohamed Salah, fuoriclasse classe 1992 della nazionale egiziana e colonna del Liverpool. Come rivelato in un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Repubblica, la dirigenza di Torino vuole tentare questo innesto di primissimo piano per riaccendere l’entusiasmo dell’ambiente bianconero, rimasto profondamente deluso dal recente fallimento sportivo della squadra, che ha mancato la qualificazione alla prossima Champions League. L’attaccante africano è legato al club inglese da un contratto in scadenza nel giugno del 2027, ma i segnali emersi nelle ultime ore indicano la concreta possibilità di un addio anticipato alla Premier League al termine della stagione attuale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus tenta il colpo dell’anno: contatti avviati per Mohamed Salah con la mediazione di Spalletti

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JUVENTUS NEL CAOS: NESSUNO COMANDA DAVVERO

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