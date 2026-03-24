Il mondo della musica e dello spettacolo si è stretto in lutto per la morte di Gino Paoli, cantautore genovese riconosciuto come una delle figure di spicco del panorama italiano. Tra le reazioni, Mogol ha espresso il suo dolore per aver perso un caro amico, mentre Fazio ha paragonato le sue canzoni a quadri. Anche Grillo ha condiviso un messaggio di saluto rivolto a Paoli.

«E poi ci troveremo come le star. la prima volta che ho visto Gino cantare, ho capito, e ho imparato qual è la differenza tra un cantante e un interprete. immenso Gino. Wiva Gino Paoli». Così, sulla sua pagina Facebook, Vasco Rossi. «Caro Ginelli, ti ho voluto un gran bene e te ne vorrò sempre con la memoria. Ciò che la memoria ama resta eterno». Lo scrive sui social Beppe Grillo postando una foto con Gino Paoli. «Ciao Gino. Artista Senza Fine». Sono le parole con cui Patty Pravo ricorda Paoli postando il video del duetto live su «La Gatta» del 1995. La frase «Il poeta in una stanza», il saluto «Ciao Gino» e le note di Il cielo in una stanza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri», Grillo: «Ciao, Ginelli». Le reazioni alla morte di Gino Paoli

Articoli correlati

Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri». Tutte le reazioni alla morte di Gino Paoli«Avevo un rapporto personale con Gino Paoli, ci conoscevamo molto bene, e devo dire che mi commuove molto la sua scomparsa» ha detto il...

Leggi anche: Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri», Morandi: «Ti ho voluto bene». Le reazioni alla morte di Gino Paoli

Tutti gli aggiornamenti su Gino Paoli

Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri». Tutte le reazioni alla morte di Gino PaoliIl mondo della cultura e dello spettacolo in lutto per la scomparsa del grande cantautore genovese. La sindaca di Genova Salis: «Perdiamo una voce unica,capace di raccontare con straordinaria sensibil ... corriere.it

Mogol: Un caro amico. Salvini: Un grandissimoL’omaggio di Simona Ventura: Fai buon viaggio e grazie per le emozioni che ci hai regalato ... msn.com